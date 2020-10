Horóscopo 2020: confira a previsão desta quinta para seu signo

Sagitário (22/11 – 21/12)

Mudanças na equipe ou no ambiente social movimentarão a carreira numa nova direção. Impulsione projetos pessoais. Novas associações e parcerias contribuirão com inovações no trabalho e perspectivas positivas de crescimento financeiro. Amor com companheirismo e apoio mútuo. Planos da vida íntima motivarão negócios e passos mais largos na direção do futuro.