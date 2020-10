Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Investigue informações. Alguma cisma poderá ter fundamento. Com observação de detalhes e as perguntas certas, você esclarecerá dúvidas e confusões. Tome a iniciativa nos contatos e transações comerciais. As comunicações estarão abertas e você poderá resolver vários assuntos diferentes simultaneamente. E de brinde, ainda rolará chance de se acertar no amor.