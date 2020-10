Horóscopo 2020: confira a previsão deste domingo para seu signo

Libra (23/09 – 22/10)

Acertos com a família e encerramento de processos do passado darão um tom sério ao domingo. Mercúrio retrógrado cobrará atenção às contas e ao equilíbrio do orçamento. Hora de rever padrões de consumo e evitar desperdícios de dinheiro. A busca por melhores condições inspirará novo projeto de vida. Planeje uma viagem com antecedência. Invista no seu equilíbrio. Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em outubro