Horóscopo do dia: Confira a previsão deste sábado (31/10) para seu signo

ÁRIES (21/03 a 20/04)

O Sol e a Lua fazem aspectos com Urano. Assim, o dia pode seguir agitado e com alguns desconfortos. Será importante se libertar de antigos padrões e buscar a inovação. Os planos poderão mudar até a metade da tarde, quando estará mais agitado e inquieto. Saia e divirta-se sem exageros.

TOURO (21/04 a 20/05)

Preste mais atenção nos compromissos. É momento de domínio da timidez e da reserva para as coisas feitas nos bastidores. Domingo será ótimo para relaxar. Evite prometer o que não possa cumprir. É bom medir as palavras comprometedoras.

GÊMEOS (21/05 a 21/06)

Utilize de bom senso para não sofrer perdas, ainda mais em assuntos de dinheiro. Para seguir adiante será necessário tomar algumas decisões importantes da maneira mais direta que puder. E é para já, não espere mais. O período da noite promete ser mais animado.

CÂNCER (22/06 a 22/07)

A Lua entra na fase cheia no signo de Touro, às 11h50. Procure tomar atitudes firmes. Final da manhã com bom pique e energia. Depois, à noite, não fique questionando a melhor decisão, procure agir. Fique mais perto e dê mais afeto à pessoa amada.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Do outro lado de sua personalidade comunicativa existe uma pessoa sensível e carente de romantismo. Aposte na segurança e no conforto convivendo com as pessoas que ama e respeita. Terá melhoria nos assuntos materiais, mas por enquanto saiba esperar.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Há preocupação com a praticidade das coisas e a necessidade de se valorizar aquilo que lhe presta serviço. A propensão a atitudes imprudentes e temerárias é maior neste sábado. Procure incluir momentos de diversão ao lado de quem ama, fazendo viagens e passeios – mesmo que de última hora.

LIBRA (23/09 a 22/10)

A preocupação com a praticidade e a necessidade de se valorizar aquilo que nos presta serviço aumenta. Tenha muita paciência para alcançar seu objetivo na vida e isso acontecerá rapidamente no próximo mês. Evite desistir de um projeto que pode dar certo.

ESCORPIÃO (23/10 a 22/11)

Apesar dos próximos meses ainda serem desafiadores, Urano está nos encaminhando para importantes avanços que podem ocorrer. Valorize o que lhe presta serviço. A generosidade com o próprio tempo e valorização dos detalhes são os bons elementos mais positivos deste sábado.

SAGITÁRIO (23/11 a 21/12)

O Sol e a Lua fazem aspectos com Urano e o dia pode seguir agitado e com alguns desconfortos. Será importante se libertar de antigos padrões e buscar a inovação. Pode haver inclinação a atitudes extravagantes e de falta de comedimento durante todo o sábado.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Se algo não está saindo como desejava, essa é à hora de refletir, analisar e encontrar saídas. Ainda estará num processo de transição e de mudanças em sua vida. Será importante se libertar de antigos padrões e buscar a inovação neste último dia do mês.

AQUÁRIO (21/01 a 18/02)

Cuidado para enxergar os detalhes e valorizar aquilo que é bom. Controle seus impulsos e procure viver a vida do jeito que ela é, sem ilusões passageiras. Boa disposição nesta noite, com ânimos elevados. O período da noite promete ser mais animado.

PEIXES (19/02 a 20/03)

Manhã com bom pique e energia e animação à noite. Com a Lua em Touro ótimo para relaxar. Precisam equilibrar o emocional, para que tudo flua melhor na rotina deste final de semana com a Lua entrando Cheia. Tenha atenção com o que diz respeito ao relacionamento afetivo. Há chance de ser feliz.

