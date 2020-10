Horóscopo do dia: veja a previsão desta terça-feira para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Finalmente chegou a hora para começar a pensar seriamente em dar um passo importante e definitivo nessa amizade. Seja honesto consigo mesmo, ama essa pessoa. Você gosta de tudo o que faz e mostra isso trabalhando sem parar. Hoje vai ajudar um colega que, devido ao estresse que está passando, não vai conseguir terminar as tarefas. Para descansar sua mente, pratique meditação e coloque uma música suave de fundo. Números da sorte: 35 – 5 – 49 – 40

Touro (21/04 – 20/05)

Poderá conhecer alguém especial que vai mudar completamente a sua vida. Vai se apaixonar muito por essa pessoa. No trabalho, siga os conselhos de uma pessoa de confiança para colocar seus projetos em ordem, dando a devida prioridade a cada um. Vai administrar melhor as oportunidades que surgirão e com isso ganhará mais. Para melhorar seu bem-estar, procure a partir de hoje caminhar todas as manhãs. Números da sorte: 46 – 19 – 34 – 26

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A sua forma de ser e o seu estilo serão muito chamativos para alguém que deseja conquistar. Essa pessoa o olhará de outra forma. Entrará em um ciclo em que os lucros superarão qualquer previsão que você tinha. Colaborações ótimas e novos acordos profissionais estão previstos. Lembre-se de cuidar além da parte física, a parte mental através de exercícios de meditação ou uma boa leitura. Números da sorte: 53 – 65 – 56 – 2

Câncer (21/06 – 22/07)

Vai receber a resposta mais aguardada. Iniciará o relacionamento dos sonhos com a pessoa que ama. Vão escrever uma linda história. No plano laboral começará um ciclo muito auspicioso, você terá idéias engenhosas que pode colocar em prática com a colaboração das pessoas ao seu redor. Com relação à sua saúde, deve descansar e relaxar mais. Aproveite este dia para fazer coisas que realmente o deixam feliz. Números da sorte: 5 – 30 -60 – 13

Leão (23/07 – 22/08)

Através de uns amigos, conhecerá alguém que se encaixa no que deseja para iniciar um relacionamento. Os dois vão se complementar muito. No trabalho, você obterá pequenas satisfações que lhe darão ânimo e o encherão de dinamismo, favorecendo a realização de novos projetos. Descansar as horas que o corpo pede é uma forma altamente recomendada para cuidar da nossa saúde a longo prazo. Números da sorte: 25 – 42 – 49 – 51

Virgem (23/08- 22/09)

Nos assuntos do coração, tudo começará a mudar para melhor. A pessoa que gosta vai lhe dar as chaves do seu coração. Você vai desfrutar muito deste dia finalizando antes do esperado uma tarefa que estava deixando-o nervoso. Aproveite o tempo que lhe sobra para planificar outras coisas. Deixe a sua mente mais limpa livrando-se de pensamentos negativos e encontre um momento de paz. Números da sorte: 24 – 52 – 17 – 6

Libra (23/09 – 22/10)

As estrelas estão preparando grandes mudanças no plano sentimental, finalmente poderá expressar abertamente o que sente por essa pessoa. Hoje você sentirá o impulso e a força dos astros que o incentivam a continuar e seguir em frente no trabalho. Vai conseguir enfrentar qualquer desafio. É o momento certo para mudar sua forma de se alimentar e praticar exercícios diários para deixar seu corpo em forma. Números da sorte: 47 – 16 – 51 – 29

Escorpião (23/10 – 21/11)

Poderá ter um período especial no amor conhecendo uma pessoa que mudará sua vida totalmente. Os astros vão lhe dar força e estimular sua determinação no trabalho e o aconselham a tirar vantagem disso para obter os resultados que deseja. Nesse caminho você terá sucesso. Deve prestar atenção aos excessos nas refeições, tanto nos temperos como na quantidade para não ter algum incomodo estomacal. Números da sorte: 59 – 14 – 15 – 5

Sagitário (22/11 – 21/12)

Vai entrar em um ciclo muito bom no campo sentimental, a pessoa que ama em silêncio vai querer falar com você. Vai conseguir a motivação necessária para superar dúvidas e hesitações sobre uma função que lhe foi confiada recentemente. Se precisar, não fique com vergonha de solicitar a ajuda de seus colegas. Alimentando-se melhor nas refeições ajudará a oferecer um benefício contínuo ao seu corpo. Números da sorte: 49 – 27 – 44 – 2

Capricórnio (22/12 – 20/01)

A Lua o inunda com seus raios e você poderá sorrir à vontade e espalhar a boa notícia. O relacionamento que deseja iniciar com essa pessoa vai resultar. Hoje no trabalho, você notará um forte desejo por novas experiências que lhe permitam demonstrar suas qualidades e seu senso de olfato para negócios de longo prazo. Após a jornada aproveite para fazer algo que goste e que acalme a sua mente. Números da sorte: 19 – 17 – 30 – 13

Aquário (21/01 – 19/02)

Poderá ser pego de surpresa onde estiver, aquela pessoa que pode ser a indicada para você, vai lhe enviar uma mensagem deixando-o muito feliz. Ficará satisfeito com o fato de ter completado com sucesso uma tarefa difícil e divergente e isso alimentará sua autoestima e seu desejo de continuar assim. Vai querer cuidar do seu corpo de uma forma muito mais rigorosa. Com uma dieta mais saudável e exercícios. Números da sorte: 2 – 28 – 33 – 40

Peixes (20/02 – 20/03)

Chegou o momento certo de jogar para fora o amor que sente por essa pessoa especial e que vem escondendo de todos seus conhecidos. O dia lhe oferecerá oportunidades incríveis para o sucesso laboral. As estrelas trarão à luz sua inteligência e seu dinamismo, fazendo com que você obtenha reconhecimento. Sempre existe uma maneira essencial de alcançar a saúde de ferro que deseja, começando pela comida. Números da sorte: 8 – 10 – 41 – 27

