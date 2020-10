Indicado por Rocha, Lucas Gomes é exonerado do governo por Gladson Cameli

A exoneração foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

A caneta do governador Gladson Cameli (sem partido) segue afiada, na manhã desta terça-feira (20) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), foi exonerado José Lucas da Cruz Gomes, da função de chefe de departamento, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

Lucas sai do governo após ser exonerado da direção do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen).

