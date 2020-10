Lateral-direito pede desligamento do Atlético-AC

O lateral-direito Pedro Balú, do Atlético-AC, pediu desligamento e já não faz mais parte do elenco para sequência da temporada. O jogador de 32 anos, que estava no time celeste desde o início do segundo turno do Campeonato Acreano, deixa o Galo Carijó depois de sete jogos no Campeonato Brasileiro da Série D.

Em entrevista por telefone ao ge, nessa segunda-feira (26), Pedro Balú disse que o principal motivo para que tomasse à decisão de deixar o Atlético-AC, após o duelo contra o Fast-AM, foi à insatisfação com a postura do volante Diego Baiano, que já foi citado pelo ex-técnico Carlos Júnior em uma polêmica de tentativa de suborno.

O lateral-direito também afirma que tem passado por dificuldades financeiras. Ele conta que não recebe salários do clube há três meses. Apesar disso, o que motivou o pedido de desligamento não foi esse problema.

– Eu ficaria no Atlético-AC mesmo com salário atrasado, porque eu gosto do presidente (Elison Azevedo), ele é um cara que já me ajudou bastante, me ajudou muito, mas a questão é que eu não estou me dando com um jogador lá não. O cara da polêmica Diego Baiano, eu não estou aguentando ficar no mesmo espaço que ele. Para não atrapalhar o trabalho deles, eu achei melhor sair. Desse jeito que o futebol está sendo manuseado, não dá pra mim não – explica.

“Não dá pra mim ficar num clube, onde eu tenho um objetivo com o clube e outro jogador não tem. Esse Diego (Baiano) está bagunçando o Atlético-AC, os caras acham que ele é bonzinho, mas ele não é bonzinho não, ele é aquele falso bonzinho, que tenta te comprara aqui, tenta de maquiar aqui, e tá arrebentando o clube. Já avisei o presidente, já avisei um monte de gente, só que ninguém me dá moral. Tô saindo, não por causa de salário atrasado, tô saindo mais pela pessoa do jogador e esse grupo está rachado, o grupo tá rachado” (Pedro Balú, ex-lateral-direito do Atlético-AC).

Pedro Balú nem foi relacionado para o confronto contra o Independente-PA, que terminou empatado por 3 a 3, no último domingo (25), na Arena Acreana, na capital. De acordo com o jogador, ele só voltaria atrás da decisão caso a diretoria do clube tivesse desligado o volante Diego Baiano.

Procurado pelo ge, o vice-presidente do Atlético-AC, André Ribeiro, não se manifestou sobre o atraso dos salários até a publicação dessa reportagem.

Já o volante Diego Baiano, disse não ter tido problema com Pedro Balú, mas que respeita o ponto de vista do lateral-direito. Sobre qualquer polêmica que seja envolvido, o volante disse que foi orientado pelos seus advogados a não comentar sobre o assunto.

