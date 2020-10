Investigado pelo MP, Rocha diz que discorda de injustiças praticadas na ‘Caserna da PM’

O major se mostrou tranquilo quantos as denúncias e disse que estará à disposição do MP

O vice-governador Wherles Rocha (PSL) usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (5) para se manifestar após a abertura de um processo pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por acusação de abuso de poder, quando resolveu, como governador em exercício, inocentar a policial militar Raquel Santos de Souza.

Segundo ele, tal medida é no mínimo estranha. Rocha contou que geralmente o uso do poder e seu desvio de finalidade é utilizado por muitos para prejudicar alguém.

“Longe de mim também usar este mesmo poder para beneficiar alguém, no caso em específico, a militar Raquel Santos de Souza sem as devidas cautelas jurídicas. Sou militar e comandou batalhões durante minha vida na ativa, sei quando o poder é usado para beneficiar e quando é usado para prejudicar alguém na Caserna”, declarou.

O militar relembrou os tempos de perseguição vividos na era do PT. “Senti na pele o que é ser perseguido, sofrer injustiça, ser preso por discordar de opiniões e não poderia e não posso compactuar esse tipo de atitude”, explicou.

O major se mostrou tranquilo quantos às denúncias e disse que estará à disposição da Dra Myrna Mendoza e do MP. “Informo aos descontentes que continuarei discordando das injustiças praticadas na Caserna da PM e do Corpo de Bombeiros e, naquilo que eu puder intervir, assim eu farei”, encerrou.

