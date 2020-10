Jogador foi para a quadra com Covid e todos sabiam

Norris Cole, jogador de basquete profissional dos franceses da Asvel, entrou na quadra, mesmo sabendo que estava com Covid-19, algo que também seria do conhecimento da restante equipe.

O jogador participou apenas dos 40 segundos iniciais do encontro, sendo depois substituído.

Depois deste incidente, relacionado com uma pausa no jogo, o duelo continuou sem problemas e terminou com a vitória da equipe Villeurbanne, mas não sem antes colocar todos os presentes em perigo.

Além disto, é importante lembrar que a Liga Francesa permite a presença do público dentro dos ginásios.

