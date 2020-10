Jogadores do Rio Branco são internados às pressas no Pará após intoxicação alimentar

Cerca de 17 jogadores do Rio Branco Futebooll Clube e 3 membros da diretoria do time foram internados na noite deste sábado (17), em Bragança, no interior do Pará, com diagnóstico de intoxicação alimentar.

Os futebolistas e os técnicos jantaram em um restaurante local, aproximadamente às 19h. Por volta de meia noite, a maioria deles começou a passar mal. Dos 25, 20 foram encaminhados para a Upa.

Dois dos jogadores estavam em estado grave e até precisaram de cadeira de rodas para chegarem ao hospital. Entre eles, o goleiro Bruno Fernandes, ex-flamengo.

O time acreano jogaria contra o Bragantino, às 13 h, no horário do Acre, neste domingo (18).

O último jogador foi liberado da internação por volta das 4h. A direção técnica do time sugeriu que o jogo seja adiado e aguarda a confirmação.

O Rio Branco registrou uma denúncia na delegacia contra o restaurante.

