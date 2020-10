Jorge Jesus confirma: quer atacante do Flamengo no Benfica

Após muita especulação, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, finalmente admitiu que tem o interesse em contar com o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que voltou a jogar bem e venceu de novo no Brasileiro.

Em seu elenco, o treinador falava sobre as posições que a equipe portuguesa precisa se reforçar.

PUBLICIDADE

O clube deseja um defensor e um atacante.

“São as duas posições importantes. Nós não temos as possibilidades para contratar os jogadores que eu gostaria, mas também se não forem esses também não quero. Por isso, não vou avançar com nomes”, disse.

Ao ser perguntado se ele gostaria de contar com Bruno Henrique ou com o português Rúben Semedo, que atualmente defende o Olympiacos, o treinador respondeu sem cerimônias. “entre os dois? Gostaria de ter os dois”.

(Foto de capa: IG)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários