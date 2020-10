Jorge Viana diz que ainda não decidiu se será candidato ao governo em 2022 

O ex-governador Jorge Viana (PT) declarou recentemente em uma conversa informal com a reportagem do ContilNet, em Rio Branco, que ainda não decidiu se será candidato ao governo do Estado em 2022.

“Esse assunto eu ainda não decidi. Não sei se sairei ao governo ou ao Senado. Esse assunto só vai ser discutido mais para frente”, argumentou.

Viana lembrou que o partido cometeu muitos erros em 2018, erros esses, que culminaram na derrota nas urnas, mas, após passados quase dois anos, o político destacou que o partido já juntou os cascos e está pronto para novos desafios.

