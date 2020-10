Justiça Eleitoral multa youtuber Gabriel Monteiro em R$ 5 mil por ‘fake news’

Monteiro usou o Twitter para atacar Ibis Pereira, coronel reformado da PM do Rio e candidato a vice-prefeito na chapa de Renata Souza, do PSOL

A 230ª Zona Eleitoral do Rio multou em R$ 5 mil o candidato a vereador Gabriel Monteiro por disseminar informações falsas na internet. Trata-se do ex-policial militar conhecido na internet por ser youtuber. Monteiro usou seu perfil no Twitter para atacar Ibis Pereira, coronel reformado da Polícia Militar do Rio e candidato a vice-prefeito na chapa de Renata Souza, do PSOL. Ibis foi defendido pelo escritório Flora, Matheus & Mangabeira.

O juíz responsável pelo caso decidiu pela imediata retirada dos conteúdos postados por Monteiro, assim como a multa em dinheiro por considerar se tratar de uma conduta ilícita em meio a campanha eleitoral. O Twitter também foi punido, mas em função de outra questão. Dias atrás, uma liminar foi publicada ordenando a retirada dos conteúdos difamatórios contra Ibis Pereira. O Twitter, porém, demorou para cumprir a decisão. [Foto de capa: Reprodução]

