Ladrão invade apartamento e faz ‘selfie’ no elevador usando roupão furtado

O caso aconteceu em um apartamento de luxo no bairro Aviação, a um quarteirão de distância da praia. A família, que prefere não se identificar, notou o furto assim que chegou ao imóvel e encontrou as gavetas reviradas, cerca de dez minutos depois que o criminoso saiu do local.

As câmeras de segurança do edifício registraram a entrada e saída do criminoso, que ficou cerca de 30 minutos dentro do apartamento. Ele aproveita o momento em que um morador sai do edifício e entra no prédio. Segundos depois, ele já aparece no elevador em direção ao apartamento.

A Polícia Civil e a própria família ainda não sabem como o criminoso sabia que o apartamento estaria vazio naquele horário. Ele forçou a porta com uma ferramenta e invadiu a residência, revirando gavetas, móveis e localizando objetos de valor dos moradores.

Após cometer o crime, ele aparece no elevador de saída do edifício, carregando uma sacola com os pertences furtados. Além disso, o rapaz também veste um roupão de banho das vítimas e, dentro do elevador, tira duas selfies em frente ao espelho, exibindo os itens.