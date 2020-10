Leo de Brito e Pedro Longo assumem vagas deixadas por Manuel Marcos e Juliana

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) finalmente encerrou a contagem de votos e determinou que as vagas deixadas pelo deputado federal Manoel Marcos e pela deputada estadual Juliana Rodrigues, ambos do Republicanos, serão ocupadas, respectivamente, por Leo de Brito (PT) e Pedro Luís Longo (PV).

Marcos e Juliana tiveram a cassação do mandato confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral na semana retrasada. As condenações se deram no âmbito da Operação Santinhos, da Polícia Federal, que comprovou os crimes de abuso de poder econômico, uso indevido de verbas do fundo partidário e compra de votos.

O petista Leo de Brito vai, ao lado da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), engrossar a oposição ao presidente Jair Bolsonaro no congresso, em Brasília. Não se sabe ainda como Pedro Longo se posicionará em sua futura atuação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

