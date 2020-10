Lexa e Luísa Sonza sensualizam juntas no clipe de “Quebrar Seu Coração”; assista

Cantoras abusaram da sensualidade, cor e do brilho no vídeo do feat lançado nesta sexta-feira (23)

Lexa e Luisa Sonza lançaram nesta sexta-feira (23) o clipe de Quebrar Seu Coração, parceria entre as amigas, que foi muito aguardada pelos fãs de ambas. As cantoras se reuniram para a gravação em São Paulo e o resultado já pode ser visto no YouTube. O single, que já soma quase 2 milhões de plays nas plataformas musicais, faz parte do álbum LEXA, lançado em setembro pela Som Livre. O CD ainda ganhará uma versão deluxe com faixas inéditas em dezembro.

“Tenho certeza que a galera vai dançar muito Quebrar seu coração. Luísa é minha amiga há anos e está comigo nessa. A música tem uma vibe ótima e várias pessoas irão se identificar”, declarou Lexa. Assista ao clipe abaixo:

Para a produção, Lexa ostenta três looks de tirar o fôlego trabalhados nos tons azul e rosa. Abusando do colorido e da sensualidade, ela vem carregada de muitos brilhos e acessórios, assim como a parceira Luísa. A direção de João Monteiro & Audrey Nobrega apostou em um conceito urbano, protagonizado por mulheres empoderadas e seguras de si. A estética traz estilo dos anos 70, com cores fortes, botas de cano alto, boinas e lenços na cabeça.

E como a dança é uma das marcas registradas de Lexa, em breve, a cantora lança em suas redes sociais um desafio com a coreografia de Quebrar Seu Coração, assim como fez com Sapequinha e virou uma febre no Brasil.

LEXA, em alto e bom som, o nome do novo álbum da cantora foi escolhido por representar um reencontro de suas raízes. Vivendo mais um marco importante em sua trajetória profissional, seu segundo trabalho neste formato foi lançado em setembro pela Som Livre com nove faixas, sendo seis inéditas, e com participações especiais variadas. Além de Luísa, tem Márcio Vitor (Psirico), Bruno Cardoso (Sorriso Maroto) e Pedro Sampaio. A produção é dos Dogz, formado pelo trio Pablo Bispo, Sérgio Santos e Ruxell, com produção executiva assinada pela empresária e mãe da cantora, Darlin Ferrattry.

