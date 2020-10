Liberação de vacinas de covid-19 será no ‘menor tempo possível’, diz presidente da Anvisa

Antonio Barra Torres é sabatinado no Senado; há quatro protocolos para vacinas em desenvolvimento no país

O diretor-presidente interino da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, afirmou nesta segunda-feira (19) que a vacina contra a covid-19 será liberada no “melhor tempo, o menor possível”. O presidente da agência, que passou por sabatina no Senado nesta tarde para ser confirmado no cargo, disse que não é possível dar uma data para a vacina.

— Esta agência dará a resposta no melhor tempo, o menor possível, é claro. Porque nós temos, todos nós, familiares, parentes que já faleceram por causa dessa doença. Então, o nosso interesse é institucional e, é claro, também pessoal, como cidadãos — disse Barra Torres.

PUBLICIDADE

Sua indicação foi aprovada por 14 votos a 3 na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), restando agora a votação em plenário, que deve ocorrer também nesta semana.

Há, no momento, quatro protocolos para vacinas em desenvolvimento no país, mas o chefe da agência de vigilância sanitária garantiu que nenhum deles já entrou com pedido de registro. Hoje, o fundo soberano russo responsável pelo financiamento da vacina Sputnik V afirmou que o imunizante deve começar a ser produzido em larga escala no Brasil em dezembro. Para que isso aconteça, ainda é preciso que a Anvisa aprove os ensaios clínicos e o produto, mas a Anvisa ainda não recebeu os estudos clínicos da vacina russa.

Já foram autorizados pela Anvisa os ensaios clínicos das vacinas da Johnson & Johnson (EUA/Bélgica), da Universidade de Oxford/AstraZeneca (Reino Unido), da Sinovac Biotech (China) e da Pfizer/BioNTech (EUA/Alemanha).

— Quanto ao prazo de resposta da agência em termos de registro, será na melhor data. Qualquer um que hoje disser ‘dia tal estarei iniciando campanha de vacinação’ está se lançando em um território extremamente perigoso e com chance muito grande de ter que se desdizer em um curto intervalo de tempo — disse ele.

Antonio Barra Torres está no comando da Anvisa desde dezembro do ano passado, após o fim do mandato de William Dib. Em janeiro deste ano, Bolsonaro indicou Barra Torres para ser efetivado na presidência da agência. [Foto de capa: Leopoldo Silva/Agência O Globo]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários