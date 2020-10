Lideranças comunitárias se reúnem para manifestar apoio à Socorro Neri

Lideranças comunitárias e presidentes de associações de moradores das dez regionais, urbanas e rurais de Rio Branco se reuniram na noite desta quarta-feira (14) para manifestar apoio à reeleição de Socorro Neri como prefeita de Rio Branco.

“Estou muito feliz de ver cada um de vocês. Esta é a segunda vez que nos reunimos e é uma honra para mim tê-los aqui. O apoio de vocês é de uma generosidade comigo e uma aposta de que juntos podemos fazer muito mais pela nossa cidade. Tenho a convicção de que temos muito mais a fazer por Rio Branco, mas também precisamos nos alegrar pelas conquistas que tivemos nesses dois anos que foram muito difíceis”, disse Socorro Neri.

Reconhecendo a importância da parceria com os líderes comunitários, uma vez que estes conhecem de perto as demandas de cada bairro da cidade, a prefeita, candidata à reeleição, falou dos avanços de sua gestão e sobre o que pretende realizar nos próximos quatro anos.

“Nossa cidade precisa de muito trabalho, existem pendências de muitos anos em infraestrutura, drenagem, iluminação pública, transporte, entre outras. Vocês são conhecedores que são problemas que existem há muitos anos. Gostaria de ter feito muito mais, mas tivemos muitas dificuldades e fizemos gestão em um ano que não foi fácil para ninguém, mas a partir de janeiro nós temos a oportunidade de continuar esse trabalho e eu peço o apoio de vocês para isso”, destacou ela.

Socoro Neri enfatizou também a seriedade com os recursos públicos e a disposição para realizar o trabalho na cidade. “Eu sempre priorizei o trabalho, fazer acontecer porque não podemos brincar com dinheiro público. Conseguimos manter a Prefeitura com saúde fiscal e ampliar os serviços prestados à nossa população. Sou uma servidora pública que serve à população. Nunca vocês vão ter notícia de que eu usei a Prefeitura para me servir”, afirmou.

Por fim, ela reforçou que o trabalho por Rio Branco não pode parar e que as atribuições da Prefeitura precisam ser cumpridas a contento. “Moramos nessa cidade, minhas netas, as nossas famílias, então precisamos fazer um trabalho sério para que possamos ter um lugar cada vez melhor para a gente viver e Rio Branco não pode mais esperar, não pode esperar que uma nova equipe passe um ano se organizando. Nós temos que avançar e eu conto com vocês”, concluiu.

Por que as lideranças comunitárias apoiam Socorro Neri?

Gilson Albuquerque, líder e articulador comunitário – “Defendemos a prefeita pelo trabalho que ela fez e pelo o que ela pode fazer pelos próximos quatro anos na nossa cidade.”

Francisca Rozilda, presidente da Associação de Moradores da Betel 2 – “Eu vejo a Socorro Neri como a melhor opção para estar na Prefeitura da nossa cidade. Se em dois anos ela fez o que fez, em quatro vai fazer muito mais, além disso precisamos apoiar as mulheres que estão na vida pública e ela tem sido um exemplo”.

Negão da Baixada, líder comunitário da Sobral – “Eu apoio a Socorro Neri pelas atitudes dela principalmente diante das dificuldades da cidade. O que nós vemos é ela como uma pessoa correta, que em pouco tempo mostrou a que veio.”

Gleisson Almeida, presidente da Associação de Moradores do Tucumã – “Estou com a Socorro Neri pelo trabalho que ela vem realizando, algo inovador, um novo formato, respeitando cada centavo do dinheiro público com zelo e honestidade. Dessa forma a gente vê o resultado na educação, na saúde e no cuidado com a cidade. A gente vê o trabalho fluir.”

Junior Evangelista, presidente da Associação de Moradores da Nova Estação – “A Socorro Neri é uma gestora responsável, digna e competente que vem mostrando capacidade na gestão pública na Prefeitura de Rio Branco, então precisamos apoiar para que ela continue o trabalho que vem realizando nos bairros da nossa cidade.”

Erinaldo Moraes, presidente da Associação de Moradores do Benfica – “Na Prefeitura, a Socorro Neri fez muita coisa dentro do nosso bairro, as coisas aconteceram. Foi recuperação do ramal principal e todas as ruas prioritárias, reforma do Posto de Saúde, ampliação da escola Mauricila Santana, entre outras coisas, então queremos que ela continue porque o Benfica melhorou muito e com ela vai melhorar ainda mais”.

