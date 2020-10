Lima Duarte fala sobre beijo gay que deu em cena na TV: ‘Fui o primeiro’

Lima Duarte é veterano da TV e acumula papéis desde o início da difusão do aparelho no país. De lá para cá, foram muitas primeiras vezes. De acordo com ator de 90 anos, aliás, foi dele o primeiro beijo entre dois homens na telinha. E ele explicou as circuntâncias sobre como o fato aconteceu na encenação para televisão da peça “Panorama com vista para ponte”.

“Fui eu quem deu o primeiro beijo! Foi na peça ‘Panorama com vista para a ponte’, do Arthur Miller. Se passava tudo no cais do porto de Nova Iorque. Mas era eu que fazia o ítalo-americano portuário, estivador que tinha uma filha de criação, que era Rita Cléos, uma atriz loirinha, bonitinha. A minha mulher era a Wanda Kosmo, que dirigia”, contou ele em uma entrevista para Fefito, na TV Gazeta, divulgada nesta quarta-feira. A cena narrada pelo artista foi ao ar na extinta TV Tupi.

“Nós criamos aquela menina grande, e um dia ela aparece: ‘Ah, ela tem um noivo, namorado’. Eu quis saber quem é o sujeito! Aí ela traz eu e Cláudio Marzo… ‘É isso aí? Você está namorando isso aí? Isso aí é um veado! Você não vê que ele é veado? Quer ver como ele é veado?’ Pegava ele e dava um beijo violento. É uma grande cena! Um beijo na boca. Fica evidente que ele era apaixonado pela filha adotiva.”

Na entrevista, Lima acrescentou que não foi nenhum escândalo à época em que o beijo foi ao ar. Isso porque a cena tinha motivo para ser colocada daquela maneira. “Psicologicamente correto”, ele descreveu ao defender a atitude do personagem. O ator descreveu ainda seu papel na obra como “pura paixão”. Lima e Claudio, com quem dividiu a cena, eram bons amigos.

