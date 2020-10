Lista de indeferimentos ou renúncias dos candidatos a vereadores em Cruzeiro do Sul

Os partidos políticos e seus candidatos buscam junto à Justiça Eleitoral a regularização de suas candidaturas, para assim poderem concorrer a uma cadeira na Câmara de Vereadores.

Acompanhe os candidatos que tiveram as candidaturas indeferidas ou houve renúncia pelas partes.

Entre os partidos, o Solidariedade lidera com quatro candidatos indeferidos, seguido pelo MDB que tem três, o PDT com dois e PC DO B com um. O partido PL tem apenas uma renúncia.

Os candidatos que estão sem recurso podem entrar a qualquer momento. Até a data de publicação da matéria a realidade é esta, e pode ocorrer divergência caso o candidato entre com recurso.

•FRANCISCO ALBECIR BRITO DA SILVA – Indeferido com recurso, (PC DO B)

•FRANCISCA CHAIANE DE OLIVERA SOUZA- Indeferido (SOLIDARIEDADE)

•FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM DE LIMA, mais conhecido como CHICO BASIL – Indeferido (PDT)

•FRANCISCO FELIPE FERREIRA ARAUJO – Renúncia (PL).

•GERVASIO FERREIRA DO VALE – Indeferido (SOLIDARIEDADE)

•JANDERSON SANTOS DA SILVA, mais conhecido como JANDINHA DA COPA – Indeferido com recurso (MDB)

•JOÃO LIMA NEPOMUCENO, mais conhecido como MAMEDE PERITO – Indeferido (DC)

•FRANCISCO RENAIRISSON DE SOUZA COSTA, mais conhecido como NANINHA – Indeferido (SOLIDARIEDADE)

•RAIMUNDO ANDRADE DA SILVA, o NENA DO MILHO – Indeferido (SOLIDARIEDADE)

•FRANCISCO DAS CHAGAS ROSAS NETO, o NETO CABEÇÃO – Indeferido (PDT)

•OZENI DE LIMA SARAIVA – Indeferido com recurso (MDB)

•ROMARIO TAVARES D’AVILA – Indeferido com recurso (MDB).

O candidato Romário informou que houve um erro na contabilidade que foi apresentada como irregularidade na prestação de contas no valor de R$ 15 mil no período da sua gestão em 2014.

