Livro relata história de amor erótica e sensual entre médica e a Covid-19

Kissing the Coronavirus, que tem sua versão apenas em inglês e conta com 16 páginas, relata a história de nada mais e nada menos que um amor quente, proibido e de desejos muito sombrios por uma versão “humana” da Covid-19″. “Ela deveria curar o coronavírus. Em vez disso, ela se apaixonou por ele”, é a descrição da obra no site da Amazon.

PUBLICIDADE

“A dra. Alexa Ashingtonford faz parte de uma excelente equipe de cientistas com a tarefa de encontrar a cura para o devastador coronavírus. Mal sabia ela que iria acabar se apaixonando por ele, neste [conto] erótico viral quente”, diz a sinopse do livro.

De acordo com crítica no site Goodreads, a história começa com a Dra. Ashingtonford tentando encontrar uma cura para a Covid-19: “Apesar da devastação que o vírus estava causando em todo o mundo, Alexa sentia uma onda de empolgação cada vez que pegava a amostra de Corona, como um pênis ereto e pulsante, desesperado para liberar sua devastação em qualquer um que tocasse aquilo”.

O vírus, porém, acaba infectando o cientista vilão dr. Bob Gurtlychung, que usa uma vacina testada em si mesmo na tentativa de livrar seu corpo do coronavírus. O medicamento transforma o médico em uma criatura “Covid-19 sexy e verde” que se envolve com a Dra. Ashingtonford.

Opinião dos leitores

No site Goodreads, os leitores brincaram com a história e riram da trama nada convencional.

“Aqui estou, consegui. Eu li e, oh, cara. Eu não sei o que dizer. Quer dizer, isso existe! Está aqui! É algo real que alguém realmente escreveu”, comentou uma pessoa.

“Não entre nisso esperando uma boa leitura, seja pela história ou escrita. Você absolutamente tem que entrar nisso esperando que seja pior do que você imagina… o fato de ser tão ruim me fez rir como um louco e é o motivo de eu classificá-lo tão bem”, disse outro.

Posicionamento do escritor

Enquanto leitores se posicionam sobre o livro, um suposto M.J. Edwards escreveu uma nota no site afirmando que a história, mesmo que hilária, não é sua.

“Acabei de tomar conhecimento de um livro Kissing the Coronavirus, que aparece sob meu pseudônimo e aparentemente usa minha imagem como se eu fosse o autor. Eu não sou, e não sei nada sobre este livro”, revelou.