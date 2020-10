Luto: senador Arolde de Oliveira, do PSD do RJ, morre vítima da covid-19

O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) morreu na noite desta quarta-feira (21) vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência da covid-19. Ele estava internado desde o dia 4 deste mês. Com 83 anos, o político teve uma série de complicações no seu quadro de saúde em decorrência da ação do novo coronavírus. A família do senador confirmou sua morte por meio de postagem no Twitter do parlamentar e agradeceu as orações recebidas ao longo da internação.

“Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senhor Jesus recolheu para si nosso amado irmão, Senador Arolde de Oliveira. Falecido vítima de covid e como consequência a falência dos órgãos A família agradece o carinho e orações. Mais informações à posteriori”.

Arolde foi secretário municipal de Transportes do Rio e foi eleito pela primeira vez deputado federal em 1984. Permaneceu na Câmara por nove mandatos seguidos. Em 2018, se elegeu senador com o apoio do pastor Silas Malafaia e da família Bolsonaro. O senador ficou em segundo lugar, com 2.382.265 votos, o equivalente a 17,06% dos votos válidos, derrotando nomes tradicionais da política do Rio, como Cesar Maia (DEM), Lindbergh Farias (PT) e Chico Alencar (PSOL).

Evangélico, o parlamentar foi fundador do Grupo MK que reúne, entre outras empresas do segmento gospel, a rádio 93 FM, no Rio, que mantém programação religiosa.

Político com plataforma conservadora, chegou a negar os riscos da covid-19, alinhando seu discurso com o do presidente Jair Bolsonaro. Em uma postagem no Twitter em 11 de agosto, ironizou o perigo que representa o novo coronavírus.

“Efeito covidão? Total de óbitos de abril a julho em 2019, 437.433, e em 2020, 491.336, aumento de 53.903. Como se os inimigos do Brasil comemoraram 100.000 mortes só pelo vírus chinês? Acho que muita gente vai responder por crime de corrupção e até de homicídio. Aguardemos…”, postou.

Em abril, o senador questionou na mesma rede social a eficácia do isolamento social.

“Os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades, alarmistas por conveniência, destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregos. O Presidente @jairbolsonaro, isolado pelo STF, estava certo desde o início.”

Na campanha ao Senado, Arolde de Oliveira destacou três pontos para conquistar o voto conservador, em especial os evangélicos. O primeiro deles foi a defesa da família em que ele ressaltava ser contra a legalização do aborto, das drogas e dos jogos de azar. Também afirmou ser contra a ideologia de gênero e sexualização das crianças e a favor da escola sem partido.

Após ser eleito, em entrevista ao GLOBO, Arolde, que era casado com Yvelise de Oliveira, afirmou que era o momento de os conservadores reverterem a “revolução cultural” imposta pelo PT no país. Com essa intenção, ele assumiu a presidência da Frente Parlamentar mista em Defesa da Cultura e do Desenvolvimento Social. Para o parlamentar, obras que tratam de ideologia de gêneros deveriam ser controladas para o público infanto-juvenil.

Senado e Prefeitura do Rio decretam luto oficial

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decretou luto oficial em homenagem à memória do senador.

“Infelizmente, mais um brasileiro perdeu a vida por consequência desse vírus que já ceifou mais de 150 mil pessoas do nosso País (…) Um dia triste para esta Casa. Um dia triste para os seus eleitores, admiradores, amigos e, especialmente, os seus familiares. Que Deus o receba em sua infinita misericórdia e console sua família neste momento de dor”, disse Alcolumbre, em nota.

Pelas redes sociais, o PSD divulgou nota sobre a morte de Arolde. A postagem foi aberta com um Salmo: “Preciosa e à vista do Senhor a morte dos seus santos”.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também decretou luto de três dias na cidade pelo falecimento do parlamentar.

“Hoje, 21/10, nos lares do Rio de Janeiro, há uma lágrima em cada olhar e em cada coração, um sentimento de saudade e tristeza. Perdemos o nosso senador Arolde Oliveira, que honrou e dignificou os votos que recebeu em sua brilhante e imaculada carreira política. Foi também deputado constituinte e secretário de transportes de nossa cidade, sempre com uma trajetória digna e honesta. Eu e minha família estamos orando para que Deus conforte seus familiares, amigos e admiradores. Amanhã, 22/10, será decretado luto oficial de três dias no município do Rio de Janeiro, em memória a este grande líder que partiu.”

Primeiro suplente de Arolde de Oliveira, Carlos Portinho assumirá a vaga no Senado. Também filiado ao PSD, Portinho foi secretário de Habitação na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e é muito próximo do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) e do ex-deputado Indio da Costa (PSD).

Hoje, Portinho faz campanha nas redes sociais pela candidatura de Luiz Lima (PSL-RJ) à prefeitura do Rio. Aliados de Paes atribuem a Portinho o vazamento de um vídeo no qual o prefeito usa palavras de baixo calão ao entregar uma casa popular a uma beneficiária. O conteúdo foi utilizado por adversários na campanha ao governo estadual em 2018 e tem sido usado na campanha à prefeitura este ano. [Foto de capa: Guito Moreto/Agência O Globo]

