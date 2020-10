Magalhães diz que por falta de peças, Plácido de Castro está há 5 dias sem água 

O parlamentar ponderou que a falta de peças é inadmissível no órgão

Na sessão remota desta terça-feira (20) na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou um requerimento na sessão desta terça-feira (20) pedindo ao Depasa que informe a quantidade de peças disponíveis em estoque para reposição em bombas de captação e distribuição de água.

Magalhães alega que desde a última sexta-feira (20), o abastecimento de água no município de Plácido de Castro está interrompido por falta de peças de reposição das bombas.

“São equipamentos que trabalham o dia inteiro, viram a noite. Quebrar o equipamento é do cotidiano da atividade, o que não está sendo dito é que isso quebra sempre, e é preciso ter no estoque. Você imagina um município inteiro ficar sem abastecimento cinco dias porque as peças de reposição?”, indagou.

