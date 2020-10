Mais da metade do alto escalão de Socorro Neri é composto por mulheres

Levantamento do ContilNet apurou que 60% do alto escalão da prefeitura de Rio Branco é formado por mulheres. Dos 25 gestores que atuam na linha de frente com a prefeita Socorro Neri (PSB), 15 são do gênero feminino.

Entre elas está a chefe de Gabinete Rozária Maia de Lima, a diretora de Comunicação Ana Cristina Silveira e a controladora geral do município Ada Barbosa Derze.

A corregedoria geral Gerlúcia Afonso de Magalhães, a ouvidora geral Estefânia Pontes e a secretária de Planejamento Janete Santos também compõe o time de mulheres, ao lado da secretária adjunta de Planejamento Silvia Brilhante e da presidente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) Sawana Carvalho.

As secretarias de Educação, Finanças e de Assistência Social e Direitos Humanos são ocupadas, respectivamente, por Vômea Maria de Araújo, Sâmya Ester da Silveira Gouveia Assis e Núbia Fernanda Greve de Musis.

À frente do Serviço de Água e Esgoto e da Secretaria de Saúde estão Maria Josilene de Lima Pontes e Maria Jesuíta Arruda da Silva.

Por fim, completam a lista de mulheres que ajudam a administrar Rio Branco a procuradora geral Raquel Eline da Silva Albuquerque e a chefe do Instituto de Previdência de Rio Branco Raquel de Araújo Nogueira.

