Mais de 79 ruas da Baixada da Sobral passam por obras de infraestrutura

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), a prefeitura de Rio Branco tem avançado pela cidade com uma série de obras estruturantes de drenagem, tapa-buracos e pavimentação. O projeto é executado com recursos do tesouro municipal e visa melhorar a acessibilidade de pessoas e a trafegabilidade de veículos.

A Seinfra segue orientação da prefeita Socorro Neri de atender as vias estruturantes da capital e, também, as pequenas ruas da cidade, de menor extensão e largura, mas não menos importantes, levando melhores condições e acessibilidade à população. Uma passarela de cerca de 80 metros de extensão está sendo construída pelo município interligando definitivamente a Travessa Rádio Farol (Aeroporto Velho) com a Rua do Barro (Ayrton Senna).

Em 2020, os investimentos na área de infraestrutura já beneficiaram mais de 79 ruas nos bairros Aeroporto Velho, Ayrton Senna, Bahia Nova, Boa União, Boa vista, João Eduardo l e ll, Palheiral, Pista e Sobral. Os serviços avançam para os bairros São Sebastião, Plácido de Castro e João Paulo.

A prefeitura revitalizou todas as ruas do bairro Boa União, localizado na Baixada da Sobral, devolvendo perpendicular direito de acessibilidade à população que vivia isolada dentro de suas próprias casas, devido à precariedade das vias do bairro.

Morador da Rua Plácido de Castro, no Aeroporto Velho, Alberto Carlos dos Santos avaliou positivamente a intervenção. “Faz tempo que não acontecia melhoria no pavimento. Estou achando legal. Vai tirar o povo da lama. Aqui, quando chovia, ninguém aguentava. Melhorou bastante. É importante também que a população faça sua parte, limpe pelo menos a frente de suas casas”, relatou Alberto.

O intuito da gestão Socorro Neri é levar melhorias para as ruas que apresentem pavimento desgastado, melhorando as condições de circulação. A prefeitura transformou a antiga Estrada da Sobral em Avenida Sobral, com ciclovia bem sinalizada e iluminação de LED, melhorando a segurança de todos que utilizam a via para o trabalho e acessar serviços.

