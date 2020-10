Márcia traz os cliques da inauguração da Casa Mesquita na coluna desta semana

CASA MESQUITA

Fantástico, assim podemos dizer da inauguração da Casa Mesquita no último sábado, com uma decoração linda, quitutes saborosos e drink’s deliciosos. O espaço conta com uma estrutura arrojada, chique, elegante, serviço de primeira e que promete virar point. Amigos e notáveis da cidade marcaram presença, veja alguns click’s.

PUBLICIDADE

FEIJOADA MESQUITA

E por falar em Casa Mesquita, neste sábado, 24, estará abrindo no horário do almoço com a tradicional feijoada e open de caipirinha, embalada pelo sambista Bruno Damasceno. Com certeza, a tônica será a “animação” e com a presença de muita gente bonita. Contato: 68 99985-5971.

SABOR POTIGUAR

Sensacional e imperdível as promoções dos excelentes produtos Sabor Potiguar Frutos do Mar. Lá você encontra camarão fresco, congelado, casquinha de caranguejo, patola de caranguejo, lagosta, polvo e lula. E, caso queira degustar por lá mesmo, eles dispõem de um cardápio saboroso de petiscos de frutos do mar que é um sonho, sem contar o chopinho e cerveja gelada. Contato: 68 99977-3835.

BDAY

O sociólogo Adriano Andrade completou mais um ano de vida na quinta, 22, e recebeu grupo seleto de amigos para comemorar e tomar vinhos de boas safras com queijos finos. Parabéns.

NÍVER

A competente e arrojada advogada Lana Carli reservada como é, decidiu comemorar a idade nova com a família e poucos amigos em sua bela residência. Na tertúlia, petiscos e drink’s especiais. Parabéns, muitos anos de vida e sucesso.

PARABÉNS

Amiga Mardhia El –Shawwa dia 19, foi surpreendida por familiares com um jantar surpresa em comemoração seu aniversário, claro, com sua mãe a expert em decoração Raimundinha El- Shawwa, deixando tudo muito lindo e de muito bom gosto. PARABÉNS E MUITOS ANOS DE VIDA! Click da aniversariante com os filhos Eduardo e Davi.



NASCEUUU

A princesa Helena Marinho Paiva, filha do casal Talita Marinho e Tiago Paiva nasceu no dia 09. Muito esperada, trouxe muita alegria aos ansiosos papais. Desejo muita saúde e felicidade a esta linda princesinha. Baby Helena ladeada pelos pais e a irmã Rafaela.

VIA VERDE EM CAMPANHA

Neste sábado, 24, das 12h às 20h na Faculdade Unama, e das 16h às 20h no estacionamento do shopping, para maior comodidade de quem quiser levar as crianças, o Via Verde Shopping em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, Rotary Club e Faculdade Unama realizam o segundo dia da campanha de vacinação contra a poliomielite e, os adultos poderão se imunizar contra a gripe e o sarampo.

*As vacinas disponíveis para as crianças são Meningo C; Pneumo 10; Pentavalente; Pólio inativada(VIP); Pólio oral(VOP); Rotavírus; Tríplice Viral; Febre Amarela; Hepatite A; Varicela; Meningite ACWY e Influenza.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários