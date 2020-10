Márcio Bittar diz que conclusão da Ponte do Madeira precisou de mais R$ 7 milhões

O senador Márcio Bittar (MDB) comemorou a vistoria realizada pela comitiva do ministro Tarcísio Freitas nesta sexta-feira (2) às obras da Ponte do Rio Madeira, que liga de vez o Acre ao restante do país.

Bittar pontuou que ajudou na busca de mais R$ 7 milhões para que parte do lado rondoniense fosse concluído.

“Conseguimos com o governo mais R$ 15 milhões, e eu busquei com o relator do orçamento do ano passado mais R$ 7 milhões, o que totaliza R$ 23 milhões para execução do projeto”.

O senador destacou que existia a possibilidade do contrato com a empresa que executa a obra ser cancelado, porém, após algumas reuniões, o assunto foi resolvido. “Conseguimos equacionar o problema e com base na lei e continuamos executando a obra”, explicou.

