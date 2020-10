Marcos Mion, da Record, paga promessa após cura de câncer de mama da esposa

O apresentador e Suzana Gullo estiveram a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida no Dia da Padroeira do Brasil

Marcos Mion e a mulher, Suzana Gullo, estiveram na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no Dia da Padroeira do Brasil, em Aparecida do Norte, São Paulo, na última segunda-feira (12). Eles foram pagar a promessa pela cura dela de um câncer de mama.

Emocionado, o apresentador da Record compartilhou registros da companheira ajoelhada no templo nas redes sociais. “Mãezinha, a ti agradecemos. Em nome da minha família, te agradeço por nos abençoar com a vitória na maior batalha que já enfrentamos, contra o câncer de mama do amor da minha vida. Ajoelharemos sempre perante a ti, Nossa Senhora Aparecida. Continue sempre nos cobrindo com seu manto sagrado”, agradeceu Mion na legenda.

