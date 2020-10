Marido compra joias para esposa e amante e é exposto no TikTok por vendedora

Zoe Roe trabalha como vendedora em uma joalheria e também tem 350 mil seguidores no TikTok. Na rede social, ela contou uma história de seu trabalho, de como conseguiu expor um homem que foi à loja para comprar um presente para a esposa e outro para a amante.

“Hoje um homem um foi lá procurando por um presente para a esposa dele, para o aniversário de 10 anos de casamento. Ele pegou uma joia que dizia ‘minha linda esposa'”, Zoe contou. A vendedora perguntou para o cliente se ele queria algo a mais e foi nesse momento em que descobriu as verdadeiras intenções dele.

“Não, isso é tudo para ela, mas eu quero fazer uma nova compra usando outro cartão de crédito. Você poderia criar uma conta diferente para mim?”, o homem respondeu. Depois, ele ainda perguntou se a loja tinha alguma joia com as palavras “namorada” e “feliz aniversário de um ano”.

Zoe contou que o homem levou as joias para a amante. Ele ainda pediu para ela marcar um “K” de Kristen na sacola com o presente da esposa e um “L” de Lora na embalagem com as joias para a namorada. “Eu coloquei laços bonitos e falei que elas iriam amar. Foi só ai que eu lembrei que o nome da esposa dele é Lora e o nome da namorada é Kristen. Eu devo ter misturado as sacolas, ops”, contou a vendedora.

