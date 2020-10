Mayra Cardi posta foto sem roupas para mostrar banheiro de nova mansão; veja

A cantora foi morar no interior de São Paulo depois de se separar de Arthur Aguiar

Mayra Cardi se separou de Arthur Aguiar recentemente, após denunciar diversas traições do ator . Eles deixaram o apartamento onde moravam juntos e a coach foi com a filha Sophia, que tem um problema de saúde , para uma mansão no interior de São Paulo. A ex-BBB tem mostrado algumas partes da nova casa e postou uma foto pelada para exibir o novo banheiro.

Na publicação, Mayra está sem roupa, se cobrindo apenas com uma toalha, enquanto mostra um banheiro imenso com direito à banheira. “Vamos da verdade? Queria mostrar meu banheiro novo para vocês, a minha casa nova está dos sonhos, mas óbvio que eu nunca entrei nessa banheira, pois para pagar as contas que são muitas da casa linda tem que trabalhar muito”, a coach brincou.

A ex de Arthur Aguiar disse que a filha Sophia é que está aproveitando a banheira. Ela também falou que não se incomoda de ainda não ter tido a chance de aproveitar o luxuoso banheiro, pois gosta de trabalhar para poder dar o melhor para as pessoas que ama.

