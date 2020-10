MDB lidera número de candidaturas no Acre, com mais de 11% do total

Os emedebistas são maioria dos candidatos no Acre em 2020, com 334 dos 3.013 registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa 11,09% do total e leva em conta pleiteantes a prefeituras e câmaras municipais.

O PSD aparece em seguida no ranking, com 282 (9,36%) candidaturas, acompanhado pelo PP, que registrou 279 (9,26%) nomes. O PSDB e o PT ocupam a quarta e quinta colocação, respectivamente, com 259 (8,6%) e 204 (6,77%) candidatos.

Juntos, esses cinco partidos são responsáveis por quase metade (45%) das candidaturas em todo o Acre.

Já as siglas com menor número de nomes é o PCO e PCB, com um candidato, cada, e o PMN, com 2.

Vinte e sete partidos lançaram nomes para as eleições municipais 2020.

