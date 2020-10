“Me dedicarei com todas as energias”, diz o novo deputado estadual Pedro Longo

O agora deputado estadual Pedro Luis Longo, do PV, afirmou, em suas redes sociais, que se dedicará com todas as energias para fazer o melhor pelo Acre. Ele foi diplomado nesta sexta-feira (2) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) e ocupará a cadeira deixada vaga pela Juliana Rodrigues (Republicanos), cassada, no âmbito da Operação Santinhos, por abuso de poder econômico, uso indevido de verbas do fundo partidário e compra de votos.

A votação que Juliana obteve nas urnas foi anulada, em uma decisão inédita da Justiça Eleitoral acreana, possibilitando, assim, a diplomação do próximo da fila.

PUBLICIDADE

Longo afirma ter recebido o diploma com muita humildade. “Compartilho esta conquista com todos aqueles que nos incentivaram durante o período eleitoral, contribuindo com seu voto de confiança ou mesmo com a torcida para que este projeto fosse bem sucedido”.

O pevista diz saber da responsabilidade de ser um representante do povo e diz que o desafio é fazer um trabalho de quatro anos em dois, uma vez que seu mandato começa apenas agora, no fim de 2020. “Conto com as sugestões e contribuições de todas e todas”.

Pedro Longo é formado em Direito, advogado, juiz aposentado e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac). Já dirigiu o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no governo de Tião Viana (PT), além do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários