Mesmo com chuvas, Nível do Rio Acre segue baixando em Rio Branco e Xapuri

Apenas em Brasileia houve aumento na profundidade do manancial

Das quatro principais cidades banhadas pelo Rio Acre, apenas Brasileia registrou aumento no nível do manancial nas últimas 24 horas, segundo relatório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). No entanto, a subida foi de apenas 1 centímetro. Atualmente, a profundidade das águas é de 1,12 m.

Em Rio Branco e Xapuri, o nível do rio caiu 3 cm e 1 cm, respectivamente, fechando o relatório com 1,46m e 2,54m. Assis Brasil ficou estável, com 2,83 m.

