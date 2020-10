Ministro diz que 100% das escolas do Acre terão acesso a água para beber em 2021

Hoje, 588 unidades públicas de ensino no estado ainda precisam comprar água para tomar

O ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni anunciou nesta segunda-feira (19), na Biblioteca Pública do Acre, que o governo federal vai ofertar acesso a água potável a 588 escolas acreanas que ainda não dispõe de sistema de tratamento.

Serão investidos R$ 10 milhões em tecnologias para tornar 100% das escolas públicas do Acre autossuficientes em água. As ações devem começar no final deste ano e a previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2021.

“São duas vitórias ao Acre”, comemorou o ministro, que mais cedo assinou o termo de adesão junto ao governador Gladson Cameli para a aplicação de mais R$ 1 milhão no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no estado.

