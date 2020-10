Ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania, vem ao Acre para apresentar Renda Cidadã

Ele vem a convite do senador Márcio Bittar; agenda deve acontecer no próximo dia 15 ou 16

O ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni confirmou que vem ao Acre no dia 15 ou 16 de outubro para apresentar, ao lado do senador Márcio Bittar (MDB), o Renda Cidadã, programa social do governo que vai substituir o Bolsa Família a partir do ano que vem.

Em vídeo gravado para as redes sociais do parlamentar federal, Lorenzoni afirmou que já esteve no Acre uma vez, também a convite de Bittar, e que será uma grande alegria retornar. “Vamos levar boas notícias para a população desse estado tão importante do Brasil”, afirmou.

Márcio Bittar informou que é do ministério de Onyx que vai ser criado o novo programa, cuja parte orçamentária foi proposta pelo senador, que é relator do orçamento geral da União.

“Será um programa cheio de ideias inovadoras, que incentivarão aquelas famílias que tiverem os filhos na escola. E mais: os que tirarem boas notas. Serão vários incentivos”, disse o parlamentar.

