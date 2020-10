Mirella diz ter feito vídeos íntimos em pré-confinamento: “Criei pornôs”

A artista se mostrou preocupada com a possibilidade de ter câmeras nos quartos do hotel pré-confinamento. "Que vergonha", disse

Na noite do último sábado (3/10), Mirella fez uma revelação picante no reality A Fazenda. Conversando com os outros peões, a funkeira se mostrou preocupada com o fato de ter ou não câmeras nos quartos do hotel em que ficaram confinados antes de entrarem na casa.

O motivo é que, segundo ela, teria andado pelada pelo cômodo e feito face times sensuais com seu celular. “Será que tinha? Se tinha alguma coisa estou ferrada”, lamentou a peoa. PUBLICIDADE Jojo Todynho argumentou a favor de que teriam câmeras no local. “Tinha, porque a menina falou assim para mim: ‘Jojo, vou levar seu lanche, bote um short’. E eu estava só de calcinha e blusa”, disse. Em seguida, Mirella desabafou: “Gente, eu mandei até uns vídeos… Eu criei meus próprios vídeos pornôs no meu celular. Eu não acredito, que vergonha”, disse. Vale lembrar que o aparelho em questão foi o mesmo que foi roubado, na última semana, do assessor de Mirella, enquanto ele esperava um Uber em São Paulo. Mirella disse que o celular dela está cheio de vídeos íntimos.

Ela não sabia que tinha câmera no quarto de Hotel é fez vários face time. 🤣🤣🤣🤣🤣#afazenda12 #AFazenda2020 pic.twitter.com/wHODSFi64X — Tricotando🗼💻👵 🧶🧣 (@Fah44115204) October 3, 2020

