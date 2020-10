Missionário israelita “surge” no AC e populares acreditam ser profeta da década de 60

A chegada do homem do município anda é uma incógnita para os moradores

Com vestimentas parecidas com as que os discípulos de Jesus usavam, um homem branco, de barba longa tem sido atração em Porto Walter. Segundo populares, o homem é uma espécie de “Irmão José da Cruz”, que passou pelo município no ano de 1969, onde fez milagres [segundo os mais velhos], “celebrou” missas, batizou e plantou uma cruz enorme de madeira ao lado da Escola Borges de Aquino; após isso ele partiu.

Os mais velhos, que acompanharam a passagem do irmão José da Cruz, acreditavam que um dia ele retornaria à cidade. Após o surgimento do “novo missionário”, a esperança [crença] de alguns tornou-se realidade.

Hoje, o possível missionário fala muito mal o português e passa a maior parte do tempo lendo a bíblia e realizando sermões sobre as leituras. Ainda segundo populares, ele dorme em um mercado e não tem nenhum tipo de vínculo com dinheiro, vivendo apenas com doações de alimentos.

