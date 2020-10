Moisés Alencastro traz aniversariantes e muitas informações na coluna desta semana

Com respeito as exigências do momento, a comemoração foi no estilo drive thru, na casa da dinda Cláudia Souza. O tema? “Dragon Ball”

Em tempos de isolamento social, é preciso utilizar a criatividade na hora de comemorar datas especiais. Foi assim que o casal Valéria Souza e Hélio Freitas Júnior resolveu fazer a festa de aniversário de seis anos do filho Henrique, no esquema “drive-thru”, na casa da madrinha Cláudia Souza, no último dia 12. E foi uma festinha das mais animadas.

As lembrancinhas foram entregues nos veículos, com direito a muitos doces, bolos e brinquedos. O tema escolhido? Venon, personagem anti-herói da Marvel Comics. Henrique estava eufórico e festejou muito. As fotos são de Talita Maia.

Matheus, primogênito de Ricardo e Adriana Elizabete Souza, ganhou festa de aniversário no final da tarde do último dia 19 para comemorar seus seis anos. Com respeito as exigências do momento, a comemoração foi no estilo drive thru, na casa da dinda Cláudia Souza. O tema? “Dragon Ball”, Matheus estava vestido de Goku, que é o personagem principal.

A época é de isolamento social, mas isso não significa que o momento de recreação não possa acontecer, mesmo que cada um em sua casa. O Grupo Anima Brasil, empresa de São Paulo, foi a responsável pela animação da festa com brincadeiras, jogos, música e contação de histórias – tudo online. Matheus soprou velinhas junto a cerca de 50 convidados (virtualmente) presentes entre amigos e familiares. As fotos são de Talita Maia.

No dia 22 de setembro, inicio da primavera no Brasil, foi a data escolhida pelas empresárias Fabíola Pinheiro e Suely Muniz para o coquetel de inauguração do Viveiro Capim Santo, um conceito garden, inovador, diferente dos demais.

A estrela do evento foi a Kokedama, técnica japonesa que significa bola de musgo, feita de forma artesanal. Geralmente, as bolotas ficam suspensas, isoladas ou em conjuntos, criando assim um grande efeito lúdico. E ficam lindas também apoiadas em alguma superfície ou suporte. As kokedamas deixaram o ambiente aconchegante, agradável e tranquilo.

*** O Viveiro Capim Santo (@viveirocapimsanto) fica localizado no Hotel Pinheiro. Vale muito a pena a visita. Veja quem esteve por lá!

Os gêmeos Marcel e Lucas Blazute decidiram celebrar a chegada da idade nova em São Paulo, no dia 24, com amigos participantes do reality show The Circle. Toda movimentação, antes, durante e depois, foi acompanhado nas redes sociais por seus milhares de seguidores. Eles são queridíssimos. Felicidade!!! A foto é do fotógrafo Gabriel Potencia (@potenciaphoto).

Vida longa para a empresária Geny Abrahão, que aniversariou dia 25. A comemoração foi em clima familiar. Saúde, paz, amor e sucesso!

A produtora cultural Carol Di Deus apagou as velinhas no dia 24. Querida como ela é, recebeu várias homenagens via redes sociais. Ela merece!

Beatriz Maria Machado concluiu com méritos a graduação em Pedagogia na UFMS. Como oradora da turma, na formatura online, arrasou ao criticar o desmonte das universidades públicas e saiu em defesa da valorização dos professores em todo país. Quem puxa aos seus não degenera. Filha dos jornalistas Itaan Arruda e Alex Machado só mostrou que talento e engajamento vêm de berço. Parabéns, Bia!!! Sucesso na nova jornada!!

Criada e ocupada por artistas de Rio Branco, a Casinha Ocupação Cultural lançou uma Vakinha on-line para ajudar com os custos da reforma e instalação de uma grade de proteção em seu espaço. O financiamento coletivo está aberto até o dia 24 de outubro, data em que será realizado um Sarau Cultural em celebração dos cinco anos da casa.

***Localizada na Rua Granada, no bairro Mascarenha de Moraes, a Casinha é conhecida por receber diversas expressões da arte, abrir espaço para novos artistas e promover eventos de cunho cultural.

***No local ainda são promovidas atividades ecológicas por meio de reciclagem do lixo e venda dos itens reutilizados, que ajudam com as despesas da própria Casinha. Além disso, também é incentivado o uso alternativo de bicicletas por meio do projeto Bike Anjo, o que contribui para a diminuição da emissão de CO2.

Protocolo de segurança

Na manhã da última quarta-feira (23), no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil – FGB, Sérgio de Carvalho, junto ao representante do Comitê Municipal de Enfrentamento a COVID-19 de Rio Branco, Osvaldo Leal, reuniu com o segmento de quadras, esportes radicais e escolinhas de futebol para discutir o protocolo de segurança para um possível retorno das atividades. As propostas discutidas serão levadas ao comitê para discussão se é seguro ou não a reabertura dessas ações.

Centros Culturais

A partir desta semana está sendo retomadas algumas atividades nos Centros Culturais Thaumaturgo Filho, Lydia Hammes, Neném Sombra e Taquari nos Centros Culturais Thaumaturgo Filho, Lydia Hammes, Neném Sombra e Taquari. A decisão foi tomada após reunião que aconteceu na sexta-feira (25), entre a Coordenadoria de Equipamentos Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), representantes da vigilância sanitária da capital e os professores dos espaços culturais do município.

Lei Aldir Blanc

Quase metade dos municípios do país ainda não cadastraram seus planos de ação para recebimento dos recursos da Lei 14,017, mais conhecida como Lei Aldir Blanc. Dos 5.570, pouco mais de 3 mil solicitaram o montante direcionado pelo Ministério do Turismo para socorrer o setor cultural. As localidades que ainda não enviaram suas informações para o governo federal têm até o próximo dia 16 de outubro para fazê-la na plataforma +Brasil.

***Na última quinta-feira (24.09), o MTur concluiu o pagamento dos 26 estados e do Distrito Federal. Somado aos municípios que já receberam, o montante ultrapassa os R$ 2 bilhões.

