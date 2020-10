Morre aos 79 anos o ex-vereador de Cruzeiro do Sul Francisco Ferreira de Vasconcelos

Morreu em Rio Branco nesta quinta-feira (23), aos 79 anos, o ex-vereador de Cruzeiro do Sul Francisco Ferreira de Vasconcelos, mais conhecido como Cariri. Ele estava internado no Hospital Santa Juliana. A causa do óbito não foi comunicada.

O ex-parlamentar ocupou uma das cadeiras o parlamento municipal por quatro mandatos, tendo sido presidente da Câmara da segunda maior cidade do Acre. Cariri chegou a assumir a prefeitura em exercício 28 vezes.

Em nota, a prefeitura de Cruzeiro do Sul se solidariza com amigos e familiares do ex-vereador e decretou luto oficial por três dias. De acordo com o prefeito Clodoaldo Rodrigues, Cariri contribuiu “de forma significativa para o desenvolvimento econômico, político e social” do município.

