Morre Thomas Oppermann, vice-presidente do parlamento alemão

Morreu neste domingo (25), Thomas Oppermann, o vice-presidente do Bundestag, o parlamento alemão, segundo a Deutsche Welle. O político tinha 66 anos de idade.

Oppermann era uma das principais figuras do SPD, o partido social-democrata alemão. Neste domingo (25) colapsou de forma súbita antes de dar uma entrevista na TV ZDF.

Foi transportado para o hospital mas acabou morrendo.

Norbert Walter-Borjans, que divide a liderança do SPD com Saskia Esken, já reagiu à notícia da morte de Thomas Oppermann. Numa publicação no Twitter considerou a morte do vice-presidente do Bundestag um “choque para todos nós”.

Também a chanceler alemã, Angela Merkel, comentou a morte de Oppermann. O partido de Merkel o CDU governa numa coligação com o SPD. “Valorizei-o durante muitos anos como um parceiro justo e de confiança desta grande coligação. Como vice-presidente do parlamento fez um serviço fantástico em tempos turbulentos”, frisou através de um comunicado.

