Motoboy reage a ameaça, bate em dois e vídeo de briga viraliza

O motoboy de uma lanchonete em Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais, reagiu a ameaças de um homem conhecido como Jackie Chan que, segundo a Polícia Militar (PM), estava armado, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

ASSISTA

PUBLICIDADE

Nas imagens registradas por câmeras de segurança, Jackie chega ao estabelecimento, vestindo uma regata preta com detalhe vermelho, tirando satisfação com o trabalhador. Depois, ele parte para cima do motoboy, de moletom cinza, que revida as agressões e derruba o homem no chão. A pessoa de boné vermelho não foi identificada.

O caso é do dia 12 de outubro, data em que Jackie Chan foi preso por suspeita de tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia Militar (PM), depois da briga com o motoboy, que ocorreu no bairro Belvedere, ele saiu de carro e atirou contra um veículo aleatório no Centro da cidade.

Sequência de conflitos

No boletim de ocorrência, consta que a PM foi chamada porque Jackie estava ameaçando todas as pessoas na lanchonete, com uma arma de fogo, após a cavalgada de Nossa Senhora Aparecida. Ele disse que mataria o motoboy e pediu que a vítima se afastasse de sua namorada.

Mas o motoboy disse aos militares que é casado e que nem mesmo conhecia Jackie Chan. Ainda perto da lanchonete, ele atirou contra uma mulher, mas ela não foi atingida. Depois da luta, o suspeito entrou no Volkswagen Gol e deu quatro tiros em um Polo que estava estacionado na rua.

Os militares perseguiram o veículo, que seguia na contramão, e deram ordem de parada. Jackie Chan não obedeceu, mas aumentou a velocidade e tentou atropelar um dos PMs. Os policiais atiraram no carro para que ele parasse e, mais uma vez, foram ignorados.

O homem só parou no Jardim Pindorama. Ele desceu do carro, com sintomas de embriaguez, com os punhos cerrados, e ameaçou agredir os militares. Segundo a PM, ele resistiu e técnicas de imobilização foram necessárias.

Parede quebrada

Jackie Chan foi levado de viatura para a 65ª Companhia de Polícia Militar, onde chutou e quebrou uma parede de madeira. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O suspeito contou aos policiais que arremessou o revólver pela janela do carro durante a perseguição e a arma não foi localizada. O veículo foi apreendido e Jackie foi deixado na delegacia, preso em flagrante por suspeita de dirigir embriagado e de tentativa homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado para o sistema prisional. Nesta sexta-feira (23), no entanto, a corporação não conseguiu confirmar se ele continuava detido, nem se o caso está sendo investigado.

O G1 não conseguiu contato com o motoboy, nem com o suspeito detido. No telefone da lanchonete, funcionários atenderam e disseram que não poderiam comentar o caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários