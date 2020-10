Motociclistas se chocam contra mureta na Amadeo Barbosa e vão parar no PS

Após o acidente, os dois motociclistas caíram e bateram com a cabeça violentamente contra o asfalto

Dois motociclistas ficaram feridos após um acidente na noite deste sábado (24), na avenida Amadeo Barbosa, no Bairro 6 de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Reginaldo da Maceno Moura, 50 anos, e Eliéser de Arruda da Cunha, 34 anos, trafegavam sentido bairro-centro, quando um deles acabou batendo na outra moto que seguia mais à frente, fazendo com que se chocassem contra uma mureta de proteção que fica no meio da pista.

Após o acidente, os dois motociclistas caíram e bateram com a cabeça violentamente contra o asfalto. Na queda Eliéser desmaiou.

Outros motoristas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou as ambulâncias de suporte básico e avançado para levar as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, ambas em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, as motocicletas foram levadas ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

