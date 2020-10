Mulher é flagrada com mais de 4 kg de cocaína no aeroporto da capital

A Polícia Federal prendeu na sexta-feira (2) uma cidadã no Aeroporto Internacional Plácido de Castro por tráfico de drogas interestadual. Ela viajaria para João Pessoa, capital da Paraíba, com mais de 4 kg de cocaína junto ao corpo, além de R$ 1.050 em espécie. O exame pericial preliminar de química forense concluiu resultado positivo para o entorpecente.

O auto de prisão em flagrante delito será lavrado na Superintendência de Polícia Federal. As investigações buscam reunir indícios suficientes de autoria sobre outros envolvidos no caso. Após os procedimentos de praxe, a acusada vai aguardar a decisão da Justiça no presídio e deve ser indiciada pelo crime de tráfico de drogas. A pena é de até 15 anos de prisão. [Foto: Assessoria/PF]

