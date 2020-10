Na frente de crianças, bandido assalta comércio e rouba R$ 500 em Rio Branco

Mais um roubo a estabelecimento comercial foi registrado em Rio Branco. Desta vez, o crime aconteceu no Comercial Karla, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Raimundo Melo, na tarde da última quarta-feira (30).

A proprietária da loja contou que estava atendendo duas crianças no balcão, quando um criminoso que estava armado entrou no local e anunciou o assalto. O bandido levou cerca de R$ 500 e um carregador de celular. A ação foi gravada.

A vítima estava com o marido no local, mas o homem não percebeu o assalto. Segundo moradores da região, o meliante ainda realizou outro assalto e depois entrou e fugiu em um carro modelo Gol de cor prata, que dava cobertura a essa ação.

A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou o bandido. O crime aconteceu na quarta-feira, mas somente no sábado (3) as imagens do circuito de segurança foram liberados.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Rio Branco.

