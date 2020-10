“Na nossa gestão, o diálogo será aberto e sincero com o servidor público”, diz Duarte

Na tarde desta terça-feira, o candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação “Coragem para Mudar”, Roberto Duarte, participou de reunião com os representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb).

Na oportunidade, Roberto Duarte entregou, nas mãos do presidente em exercício, José Augusto Pinheiro da Silveira, o Plano de Governo e recebeu uma carta com as propostas da categoria, com as suas principais reivindicações.