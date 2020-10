Na TV, Tião Bocalom e Marfisa Galvão falam sobre projetos para Rio Branco

Na manhã de quarta (21), Bocalom participou do programa Balanço Geral; à tarde, Marfisa foi recebida no Gazeta Entrevista

Candidatos à prefeitura da maior cidade do Acre, Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão (PSD) falaram sobre os projetos que elaboraram para Rio Branco na gestão 2021-2024, em entrevistas concedidas na quarta-feira (21) para a TV Gazeta, afiliada da Record TV no estado. A primeira foi realizada no programa Balanço Geral, com o prefeiturável, e a segunda no início da tarde no Gazeta Entrevista, com a vice.

Ao falar sobre saneamento básico, Bocalom destacou que buscará recursos em Brasília para fazer grandes investimentos na melhoria do setor para chegar em todas as regionais da cidade. Ao ser questionado sobre transporte público, ele garantiu que ampliará os terminais de integração, abrirá o mercado para mais empresas e incentivará outros meios para facilitar a mobilidade das pessoas, além de rever o valor da atual tarifa.

“Com uma política fiscal séria e bom uso dos recursos públicos, é possível fazer o trabalho que a cidade precisa na saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda, mobilidade urbana e rural, empreendedorismo e produção. Fizemos o melhor time para construir um projeto que tem como único objetivo cuidar das pessoas. Peço que a população nos dê esta oportunidade de fazer diferente para Rio Branco”, disse Bocalom.

No Gazeta Entrevista, Marfisa Galvão declarou que aceitou ser vice por acreditar no trabalho e nos projetos pensados para beneficiar a população, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Ele é uma pessoa diferenciada, muito cuidadoso e que pensa sempre no próximo para promover o bem-estar. O Bocalom nutre a mesma vontade que tenho de cuidar de todas as pessoas”.

Após as sabatinas da TV Gazeta, eles cumpriram agendas com empresários, lideranças comunitárias, movimentos sociais e religiosos ao longo do dia. Em caminhada pelo bairro Mocinha Magalhães, o deputado estadual José Bestene (Progressistas) liderou a juventude, candidatos à vereança e população do bairro. “Vim trazer o abraço do Bocalom e da Marfisa para as pessoas daqui”, disse o parlamentar.

