Neném Almeida cobra do governo recuperação de ciclovia na AC-40

Ele comenta que ciclistas precisam sair da via para desviar de buracos, pondo em risco a própria vida

O deputado estadual Neném Almeida (Solidariedade) cobrou do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) a revitalização da ciclovia na AC-40, no trecho que vai da Corrente até o município de Senador Guiomard.

Aquela área, segundo o parlamentar, é de intensa movimentação de grupos de ciclistas que pedalam por esporte ou a trabalho. Eles reivindicam a recuperação, o alargamento e a sinalização da faixa.

Almeida disse que foi pedalar com alguns ciclistas na região e pôde conferir a necessidade de intervenção na via. “Em determinados trechos as pessoas têm que ir para a rua para desviar de buracos na ciclovia. E aí é que está o perigo. Estamos correndo o risco de perder vidas e precisamos muito que isso seja recuperado urgentemente”.

