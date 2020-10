Nicolau diz que está com Gladson nas eleições de Rio Branco e acena para Socorro Neri

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas) disse ao ContilNet que independente das escolhas do governador Gladson Cameli (sem partido), estará ao seu lado no pleito eleitoral deste ano.

“Eu estou com o governador em suas escolhas. Em Cruzeiro do Sul, estou com Zequinha Lima. Em Rio Branco, vou com a decisão do governador. Ele é parceiro”, declarou.

Nicolau não citou o nome da prefeita e candidata Socorro Neri (PSB), mas garantiu que continuará com Cameli.

Gladson já declarou que Socorro Neri é a sua candidata à Prefeitura de Sena Madureira.

