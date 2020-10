No Acre, escolas particulares serão autorizadas a retornar nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 devem emitir até esta sexta-feira (23) uma portaria autorizando o retorno presencial das escolas particulares no Acre. A informação foi confirmada pelo governo.

O retorno se dará de forma gradual, com limitações de alunos, séries e turmas. Além disso, as unidades de ensino deverão adotar uma série de medidas sanitárias para evitar a proliferação do coronavírus em ambiente escolar, como distanciamento entre cadeiras, uso de máscara, álcool em gel e cartazes informativos sobre como se prevenir da covid-19.

Governo e representantes das escolas particulares já têm se reunido há semanas para chegar a um acordo a respeito do retorno.

As unidades de ensino públicas permanecerão com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Isso porque, no Acre, essas escolas concentram cerca de 90% dos estudantes até o ensino médio. Apenas nas unidades estaduais, são aproximadamente 150 mil alunos.

As ações presenciais nos colégios públicos aumentariam em maior escala a exposição dos jovens ao vírus, sobretudo porque a maioria utiliza ônibus e terminais, onde teriam contato com outras pessoas, ocasião em que poderiam levar o vírus para dentro de casa.

