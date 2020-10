No México, Luísa Sonza curte viagem na mesma cidade que Whindersson Nunes

A cantora Luísa Sonza decidiu descansar um pouco depois da live com Luan Santana e Giulia Be e de ter gravado um clipe com Danna Paola, da série Elite. Por coincidência, ela escolheu o mesmo destino que o ex-marido Whindersson Nunes, a cidade de Tulúm, no México.

A loira mostrou nas redes sociais alguns cliques belíssimos no local, além de não deixar de mostrar a boa forma. Ela, inclusive, posou no mesmo lugar que Whindersson, em um dos pontos turísticos paradisíacos da cidade mexicana, dentro de uma gruta com água cristalina.

Sonza está hospedada em um hotel com diárias de R$ 6 mil e compartilhou uma foto em que aparece curtindo uma jacuzzi. Apesar de Whindersson já ter retornado para o Brasil, muitos fãs notaram a coincidência.”Luísa e Whind viajando para o mesmo lugar, isso não pode ser só uma coincidência”, escreveu uma internauta. Em um dos posts na cidade, a Braba posou de biquíni, ganhando muitos elogios dos seguidores. Porém, um chamou bastante atenção. O namorado Vitão fez questão de escrever um comentário “caliente”. “Coisa gostosa”, disse o cantor.

